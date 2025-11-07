Ultime News

7 Nov 2025 Incontri organistici: tutti gli
appuntamenti in programma
7 Nov 2025 Nasce Pasolini Festival: eventi
per tre giorni e anche un processo
7 Nov 2025 Polizia provinciale, controlli
su strada: due sanzioni a stranieri
7 Nov 2025 Cisl: "Bene rinnovo contratto scuola
Ora subito il triennio '25-'27"
7 Nov 2025 Plateatico negato al bar Giusy
Zanacchi: "Si torna a pre-Covid"
Mattarella riceve Mahmoud Abbas, “L’Anp è un interlocutore fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Palestina, Mahmoud Abbas. Era presente all’incontro il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli. “L’Anp è un interlocutore fondamentale in questo momento così importante e delicato”, ha detto il capo dello Stato.
