Mattarella riceve Mahmoud Abbas, “L’Anp è un interlocutore fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Palestina, Mahmoud Abbas. Era presente all'incontro il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli. "L'Anp è un interlocutore fondamentale in questo momento così importante e delicato", ha detto il capo dello Stato.

(Fonte video: Quirinale)