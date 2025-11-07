Milano-Cortina, Buonfiglio “Evitare pressioni su Tabanelli”

MILANO (ITALPRESS) – “Vista la giovane età di Flora Tabanelli, non bisogna pensare solo al risultato, ma alla salute. Farà questo mese di intensa terapia anche con un tutore, poi si vedrà la reazione fisica, con la testa c’è”. Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine dell’evento ‘La Lombardia al centro della sfida olimpica’ a Milano, a proposito dell’infortunio al crociato dell’atleta Flora Tabanelli. A proposito dell’azzurra, Buonfiglio ha detto che “non l’ho sentita, anche perché guai a fare troppa pressione agli atleti e alle atlete. Noi dobbiamo fare in modo che tutto funzioni nei dettagli e anche quello è un dettaglio”. Interpellato poi sull’infortunio a Federica Brignone e sulla possibilità di vederla in gara, il presidente del Coni ha risposto che “sono credente, poco praticante, ma ogni giorno un pensierino per lei lo faccio”.

