Al termine della partita alla Cetilar Arena che ha visto la vittoria del Pisa sulla Cremonese per 1-0, ha parlato in conferenza stampa Mister Nicola.

Fa male tornare a casa senza un punto.

Accettare un risultato sul campo è sinonimo di maturità. Certo, dobbiamo fare una piccola analisi sulla gara e su noi stessi, quindi proviamo della sana rabbia. Sappiamo che tutte le partite e i nostri avversari vanno rispettati. In una prestazione come quella di stasera dovevamo portare via almeno un punto, ma dobbiamo tenerci la rabbia

Il Pisa ha segnato nel vostro momento migliore

Importante è migliorare le situazioni che crei. Il calcio è una somma di episodi e da questi devi crescere e dare peso ad ogni cosa. Secondo me diventa diversa l’analisi, cambi la prospettiva, puoi fare errori, ma devi imparare.

I cambi potevano essere anticipati?

Sicuramente devi metterti in discussione. Abbiamo avuto delle occasioni, abbiamo aspettato ad intervenire per cambiare l’inerzia, ma non perdere gli equilibri, ma da piano noi.

Un commento sulla prestazione di Vardy?

Sapete che al momento abbiamo poche risorse e dobbiamo sfruttare chi c’è, ma tutte le partite sono diverse. Jamie ha giocato bene, sappiamo tutti che a volte raccogli anche quando non meriti, a noi è capitato per esempio in altre occasioni.

Come giudichi la gara di Vazquez? Ha avuto forse lento inizio, poi ha creato molti pericoli.

Era una partita difficile, loro erano aggressivi e molto verticali. Io di Franco mi fido ciecamente e ha creato occasioni, forse ha concretizzato poco. Ha fatto la sua partita come i suoi compagni.

Che impressione ti ha fatto il Pisa?

Come ho detto in presentazione di gara, loro giocano per il nostro stesso obbiettivo, sono tosti e hanno dimostrato in molte gare di poter essere competitiva. In Serie A sono tutte pericolose.

