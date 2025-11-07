Cronaca
"People Forum", successo
al Teatro Ponchielli
Seconda edizione, al teatro Ponchielli di Cremona, del People Forum.
Si tratta di un appuntamento dedicato alle risorse umane, imprenditori e manager che desiderano ripensare il modo di accompagnare la crescita delle persone, creando le condizioni perché scelgano di restare.
Il titolo di questa nuova edizione — “GESTI. Le persone restano dove le promesse diventano gesti” — racchiude il senso profondo dell’iniziativa: trasformare i valori in azioni concrete.
SB
© Riproduzione riservata