Sessione ARLEM a Palermo, Commissaria Suica presenta “Patto per il Mediterraneo”





PALERMO (ITALPRESS) – “Sono molto contenta che il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, mi abbia accolta qui. Per me è un onore e un privilegio rivolgermi a questa Assemblea in questo palazzo così ricco di storia”. Così la Commissaria Europea per il Mediterraneo, Dubravka Suica, parlando con i giornalisti al termine della due giorni della Sessione Plenaria annuale dell’Assemblea Regionale e locale euromediterranea (ARLEM) che è stata ospitata per la prima volta a Palermo, nella sede dell’ARS, a Palazzo Reale. “Ovviamente il tema principale di cui abbiamo parlato è il patto per il Mediterraneo che è stato presentato. Non c’è posto migliore se non qui per presentare questo piano che parla del Mediterraneo”. I pilastri principali di questo patto sono tre: “Il primo riguarda le persone e in particolare i giovani, quindi parliamo di educazione e formazione. Il secondo, che è anche molto importante, riguarda l’economia. Portare le aziende europee a investire in questa parte del mondo. Quando dico investire, intendo energia rinnovabile e infrastrutture. Se non usiamo questo principio di economia verde in questa parte del mondo, qui nel Mediterraneo, allora il mare sarà di nuovo inquinato”. Infine, il terzo pilastro: “La pace, portare la resilienza in questa parte del mondo che è animata da diversi conflitti, perché senza pace non può esserci una crescita davvero sostenibile”. xd6/vbo/azn

