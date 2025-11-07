“Storia della Destra Nazionale dal Movimento Sociale Italiano a Fratelli d’Italia”, il libro scritto dall’avvocato Pietro Guerini è stato presentato nella sala eventi di Spazio Comune a Cremona.

Ha dichiarato l’autore: “Ho voluto fare delle precisazioni a confutazione delle tante inesattezze che vengono raccontate sulla storia del nostro partito nelle sue tre diverse denominazioni, delle inesattezze che vengono divulgate a livello mediatico senza. Una replica puntuale, fondata su dati sia di carattere elettorale che di carattere congressuale”.

L’iniziativa, promossa dal Circolo cittadino di Fratelli d’Italia Cremona ha rappresentato un momento di approfondimento culturale e politico per ripercorrere la storia della destra italiana, con i partiti che l’hanno contraddistinta e le posizioni politiche tenute dai vari segretari di partito.

