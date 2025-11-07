Ultime News

7 Nov 2025 Incontri organistici: tutti gli
appuntamenti in programma
7 Nov 2025 Nasce Pasolini Festival: eventi
per tre giorni e anche un processo
7 Nov 2025 Polizia provinciale, controlli
su strada: due sanzioni a stranieri
7 Nov 2025 Cisl: "Bene rinnovo contratto scuola
Ora subito il triennio '25-'27"
7 Nov 2025 Plateatico negato al bar Giusy
Zanacchi: "Si torna a pre-Covid"
Tg Economia – 7/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Imprenditoria femminile motore di sviluppo, Roma al top
– Confagricoltura punta sull’agroalimentare sostenibile e competitivo
– Sibeg cresce in Sicilia, posti di lavoro raddoppiati in due anni
– Engel & Völkers, nuovo shop ai Parioli di Roma
mgg/gsl

