Una sfida giocata sul dettaglio, sull’episodio, sulla “palla sporca”. A sfruttare meglio questi fattori è stato il Pisa, che ha centrato la prima vittoria in campionato contro la Cremonese con il risultato di 1-0.

I padroni di casa, spinti dal proprio pubblico partono forte, e ci provano subito con Tourè, che però col piattone mette alto. A suonare la carica in casa grigiorossa ci pensa Bondo, che sfreccia sulla sinistra e serve Vazquez, ma il mancino del Mudo trova l’intervento super di Semper. Il Pisa si rivede dalle parti di Audero grazie al cross di Cuadrado per Tourè, che però non trova la deviazione vincente.

Nella ripresa la Cremo alza i giri del motore e colpisce una traversa con Vazquez, ma Faye e Barbieri non riescono a sbloccare il match sulla respinta. Il Mudo ci prova anche di testa, trovando sulla sua strada i guantoni di Semper. I ragazzi di Nicola insistono e sfiorano il vantaggio prima con Bondo, che mette di poco a lato su sponda di Vazquez, poi con Baschirotto, che su corner di Vandeputte salta più in alto di tutti, ma ancora una volta Semper si supera. Nel miglior momento della Cremonese, ecco il vantaggio del Pisa: Tramoni lavora bene un pallone sulla sinistra, cross preciso per Tourè che di testa batte Audero e fa esplodere l’Arena Garibaldi. I grigiorossi accusano il colpo e faticano a reagire, rischiando di subire la rete del raddoppio nel finale.

Una sconfitta con più di un rammarico, visto che la Cremonese, dopo aver sprecato qualche occasione di troppo, ha subito il gol della beffa. Questo rientra comunque nel percorso di crescita della squadra, che ora affronterà la sosta, utile anche per recuperare alcuni giocatori, prima della prossima sfida, allo Zini, contro la Roma.

Simone Guarnaccia

