Con la cena di gala a Palazzo Trecchi si è aperta ufficialmente la 28ª edizione della Festa del Torrone di Cremona, la 18ª organizzata da SGP Grandi Eventi. Un appuntamento che, come da tradizione, ha sancito l’inizio di due weekend di celebrazioni dedicate al dolce simbolo della città, tra spettacoli, degustazioni e cultura.

A condurre la serata è stata la giornalista di CR1 Eleonora Busi, che ha accolto le autorità civili e militari, i rappresentanti delle aziende partner e gli ospiti d’onore. Dopo il saluto di Stefano Pelliciardi, patron della manifestazione, sono intervenuti i rappresentanti dei main sponsor Sperlari, Vergani e Rivoltini Alimentare Dolciaria, realtà storiche del territorio che continuano a legare il proprio nome a un evento capace di valorizzare l’eccellenza cremonese.

Nel suo intervento, il sindaco di Cremona Andrea Virgilio ha sottolineato come la Festa del Torrone sia “un’occasione di identità e orgoglio cittadino, un momento in cui la comunità si riconosce nella propria storia e nella propria dolce tradizione artigianale”.

Ospiti speciali della serata Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che sabato inaugureranno nella Sala Alabardieri la mostra dedicata ai 50 anni di “Amici Miei”, omaggio al celebre film del grande Ugo Tognazzi, cremonese doc.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sono state le esibizioni musicali curate dagli allievi del Conservatorio “Claudio Monteverdi”, che hanno proposto un raffinato omaggio al compositore Amilcare Ponchielli. Applausi anche per le Pink Voices, dirette da Mimma D’Avossa e accompagnate al pianoforte dal maestro Marco Somenzi, che hanno aperto la loro performance con un coinvolgente medley di Mina.

Eleganza, musica e convivialità hanno dunque dato il via a un’edizione che promette di unire tradizione e spettacolo, confermando Cremona come capitale del torrone e della dolcezza italiana.

