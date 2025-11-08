Quattordicesima edizione per il “BertesiOrienta”, il salone dedicato all’orientamento degli studenti delle classi terze della secondaria di I grado dei tre plessi che fanno parte dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Bertesi”: Soresina, Casalmorano e Paderno Ponchielli.

Una mattinata andata in scena a Soresina sabato 8 novembre, nella sede centrale dell’Istituto per aiutare gli alunni nel passaggio verso la scuola superiore. Una scelta che influenza il futuro, formativo e professionale, dei ragazzi.

Daniela Romano, dirigente scolastica dell’I.C. Bertesi di Soresina, ha spiegato: “Questo evento, giunto alla quattordicesima edizione, si chiama ‘BertesiOrienta’ perché in questo giorno gli alunni vengono un po’ orientati a quelle che saranno le loro scelte del futuro. E’ importante, anzi ci rendiamo conto proprio che è fondamentale, quello che i nostri studenti possono avere l’opportunità di vedere durante questa manifestazione. Questa mattina sono presenti diciotto istituti superiori della provincia di Cremona, perché Soresina si trova tra Cremona e Crema, quindi a metà strada tra le due città, e alcuni nostri alunni si dirigono verso gli istituti di Cremona, mentre altri verso Crema. Questa iniziativa offre proprio l’opportunità di scegliere con consapevolezza, anche per evitare un rischio di dispersione scolastica nel futuro, oppure un cambio di indirizzo, cosa che spesso accade, perché se la scelta non è consapevole non si riesce a continuare sul proprio cammino. L’importante è che i ragazzi sappiano bene che cos’è il loro futuro e si rendano conto delle loro capacità, dei loro valori e delle loro motivazioni, per poter esaudire desideri e aspettative”.

“BertesiOrienta” è un progetto nato quattordici anni fa dall’idea di favorire le opportunità di incontro e di conoscenza della ricca offerta formativa degli istituti di istruzione superiore della provincia.

Per l’occasione, il Bertesi ha accolto nei propri spazi i rappresentanti di ben diciotto scuole superiori della provincia: da Cremona a Crema, passando per Soncino e Pandino. Un evento rivolto agli studenti delle classi terze dell’Istituto “Bertesi” di Soresina e alle loro famiglie, che ha riscosso un grande successo.

Mauro Maffezzoni

