A Pizzighettone è in corso il secondo e ultimo weekend dei Fasulin de l’òc cun le cudeghe, la storica manifestazione gastronomica dedicata al piatto tipico dei fagiolini dall’occhio con le cotiche. Giunta alla 33esima edizione, la rassegna si svolge come da tradizione nelle suggestive casematte riscaldate delle antiche mura.

L’evento, aperto dal 31 ottobre, giunge alle battute finali: per domenica l’orario di apertura è dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 22. I visitatori possono gustare il piatto simbolo della festa, i “fasulin de l’òc cun le cudeghe”, una ricetta contadina legata al periodo dell’uccisione del maiale, preparata secondo tradizione e servita insieme ad altri prodotti tipici del territorio.

L’iniziativa – come sempre organizzata dal Gruppo Volontari Mura – è anche un’occasione per scoprire il borgo murato di Pizzighettone, tra i più caratteristici della provincia di Cremona. È possibile partecipare senza prenotazione, ma per evitare attese si consiglia di riservare il posto tramite il sito ufficiale dell’evento.

© Riproduzione riservata