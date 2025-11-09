La storia di Still I Rise, l’organizzazione no-profit fondata nel 2018 dal cremonese Nicolò Govoni, è andata in scena sabato sera al Seminario Vescovile di Cremona, in uno spettacolo teatrale dal titolo Se non noi, chi? Se non ora, quando, organizzato da Emanuela Ginevra e Katia Gobbi, insegnanti presso la scuola primaria e dell’infanzia di Stagno Lombardo.

Il fondatore di Still I Rise, che era presente in sala, ha seguito con emozione letture, musica dal vivo e momenti di riflessione che hanno condotto gli spettatori in un vero e proprio viaggio nella storia dell’organizzazione umanitaria.

“Da ormai molti anni vado e vengo da Cremona, e quella di comparire in una città che tanto significa per me solo per poche ore, per poi ripartire verso altri lidi è ormai diventata una routine” ha detto Govoni. “Mi sono abituato agli abbracci veloci, a cercare di dedicare il tempo ai miei cari e vivere per questi momenti. E questo spettacolo è senz’altro uno di quei momenti per cui vale la pena tornare. Un momento in cui la città mostra un’accoglienza, un interesse, un supporto che fa veramente piacere”.

Durante la serata uno stand con i volontari del Gruppo Territoriale Lombardia di Still I Rise, era presente per far conoscere nel dettaglio le attività dell’organizzazione che attraverso le sue Scuole di Emergenza e le Scuole Internazionali, propone un rivoluzionario metodo educativo per contribuire alla fine della crisi scolastica globale.

Scopo dello spettacolo, è stato proprio quello di raccogliere fondi per sostenere i progetti dell’organizzazione. Come uno degli ultimi, che riguarda l’India, “Un fronte su cui lavoriamo da parecchio tempo” ha spiegato Govoni. “Quando apriremo la scuola, saranno quasi tre anni di lavoro. L’India è un Paese spettacolare, molto difficile, molto burocratizzato. Ma oggi è completamente diversa da quella che io ho vissuto facendo l’università laggiù dieci anni fa. Ed è un’India che mi elettrinza, un Paese in rapidissima crescita, la quarta economia mondiale. Un Paese che è riuscito a fare un miracolo, perché negli ultimi trent’anni ha battuto il tasso di povertà, passando dal 49% al 4,5%”.

Il progetto della nuova scuola “vuole contribuire a questo slancio incredibile che il Paese sta vivendo. E penso che per Stile Rise sarà molto importante aprire una scuola di eccellenza in una città così importante come Mumbai” spiega ancora il fondatore. “Mumbai sarà, tra dieci anni, una delle città più importanti a livello globale, insieme a Pechino, New York e Londra”.

Grande la soddisfazione di Govoni per la serata: “Si dice che nessuno sia profeta in patria, ma è veramente bello vedere che invece Cremona risponde con tanto calore a questo progetto. Vedere un teatro pieno e la scritta sold out accanto ai biglietti, è veramente la conferma di un progetto che non solo funziona altrove ma anche a casa”. lb

