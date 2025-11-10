Diventa un caso politico lo spostamento del seggio elettorale n. 67 dal quartiere Migliaro/Boschetto all’Itis di via Seminario e sull’assenza di un seggio nel quartiere Maristella.

E’ Forza Italia, rappresentata in Comune dal capogruppo Andrea Carassai, a sollevare la questione chiedendo chiarimenti all’amministrazione comunale con una interrogazione. “È inaccettabile – dichiara il consigliere – che nel 2025 i cittadini di due interi quartieri si trovino senza un seggio accessibile e siano costretti a spostarsi altrove per votare”.

Secondo quanto riportato nel documento di Giunta n. 7849/2025, lo spostamento del seggio 67 si è reso necessario per le criticità strutturali del Centro Civico del Boschetto, non più idoneo a ospitare le operazioni elettorali. Anche la scuola del quartiere, pur recentemente riqualificata, non risulta accessibile alle persone con disabilità, poiché non sono state eliminate le barriere architettoniche.

“Se una struttura pubblica viene ristrutturata e resta inaccessibile ai disabili, qualcosa non funziona – prosegue Carassai –. È grave che nel 2025 due edifici comunali rinnovati non rispettino i principi basilari dell’inclusione.”

Situazione analoga anche nel quartiere Maristella, dove il Centro Civico è stato demolito nel luglio 2023, con la promessa di una ricostruzione finanziata da 200.000 euro. A oggi, tuttavia, nessun progetto è stato avviato, né vi sono informazioni sulle tempistiche.

“I residenti del Maristella saranno costretti ancora una volta a votare nel quartiere San Bernardo – aggiunge Carassai – con disagi evidenti per anziani, famiglie e persone fragili. Chiediamo chiarezza sullo stato del progetto di ricostruzione e iniziative immediate per garantire che tutti i cittadini possano votare nel proprio quartiere, in sedi sicure e accessibili.”

Forza Italia Cremona chiede infine che l’Amministrazione comunale fornisca un quadro completo dei quartieri in situazione analoga, per evitare ulteriori disparità di trattamento tra gli elettori. “Il diritto di voto non può dipendere da una navetta – conclude Carassai –. È dovere del Comune assicurare parità di condizioni a tutti i cittadini.”

© Riproduzione riservata