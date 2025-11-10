Ultime News

10 Nov 2025 Consulta provinciale studentesca:
al Ghisleri prima assemblea
10 Nov 2025 Furti in casa, i dati in provincia:
ora più strumenti per proteggersi
10 Nov 2025 Caso Centropadane: "Persi tempo
e risorse, ora si rilanci la società"
10 Nov 2025 Ancorotti: una riforma contro
l'abusivismo nel settore estetico
10 Nov 2025 Forno crematorio: "Tariffe e
convenzioni in linea con il mercato"
Video Pillole

Descalzi “Senza energia non ci sono infrastrutture e sviluppo”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Senza energia non ci sono infrastrutture e non c’è sviluppo”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, incontrando i giornalisti a Wall Street in occasione dei 30 anni dalla quotazione al New York Stock Exchange. Settori come l’intelligenza artificiale e i data center provocano un forte aumento della domanda di energia, ha sottolineato Descalzi.

(Video di Stefano Vaccara)

