Pmi day Industriamoci 2025, secondo appuntamento al campus di Santa Monica di Cremona. Occasione di incontro tra piccole e medie imprese e future generazioni.

Presenti nell’aula magna del campus oltre 200 studenti, classi quarte e quinte dei seguenti istituti: Torriani, Manin, Romani, Ghisleri, Einaudi e Stanga.

Paolo Aramini, Piccola Industria di Cremona: “Il senso è quello di far vedere agli studenti, in questo caso di quarta e di quinta, il mondo del lavoro, che cosa sono le aziende. Loro che non sono il futuro, sono in realtà il presente, perché le loro scelte di oggi andranno a influenzare il futuro di tutti”.

Poi un momento di racconto da parte di studenti impegnati, giorni fa, nelle giornate di mentoring nelle aziende. “Durante questa esperienza – racconta Irene Migliorati (Torriani) – ho potuto conoscere il lavoro, ho potuto interfacciarmi con il mondo del lavoro, che è un mondo che io non avevo mai toccato con mano.

Mi sono trovata molto bene, ho trovato tutte persone che mi hanno accolto, che sono state molto brave a trasmettermi la passione che mettono nel loro lavoro”.

SB

© Riproduzione riservata