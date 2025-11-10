Ultime News

10 Nov 2025 Consulta provinciale studentesca:
al Ghisleri prima assemblea
10 Nov 2025 Furti in casa, i dati in provincia:
ora più strumenti per proteggersi
10 Nov 2025 Caso Centropadane: "Persi tempo
e risorse, ora si rilanci la società"
10 Nov 2025 Ancorotti: una riforma contro
l'abusivismo nel settore estetico
10 Nov 2025 Forno crematorio: "Tariffe e
convenzioni in linea con il mercato"
Video Pillole

Pisani “La gratitudine della comunità importante soddisfazione per i poliziotti”

ROMA (ITALPRESS) – “Sentire la vicinanza della comunità è la più grande gratificazione che possiamo ricevere. Il grazie dei cittadini ci riempie il cuore di gioia, penso che per i poliziotti sia un momento molto importante, è la più importante soddisfazione che possiamo ricevere per quello che facciamo per la nostra comunità”. Lo ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, a margine della presentazione del calendario della Polizia di Stato 2026 alle Terme di Diocleziano a Roma.

xi2/ads/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...