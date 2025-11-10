Pisani “La gratitudine della comunità importante soddisfazione per i poliziotti”

ROMA (ITALPRESS) – “Sentire la vicinanza della comunità è la più grande gratificazione che possiamo ricevere. Il grazie dei cittadini ci riempie il cuore di gioia, penso che per i poliziotti sia un momento molto importante, è la più importante soddisfazione che possiamo ricevere per quello che facciamo per la nostra comunità”. Lo ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, a margine della presentazione del calendario della Polizia di Stato 2026 alle Terme di Diocleziano a Roma.

