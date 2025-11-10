Dal 14 al 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, l’ASST di Cremona, in collaborazione con ATS Val Padana e con l’Associazione Diabetici Cremonesi, promuove una serie di iniziative aperte al pubblico per favorire la prevenzione e la diagnosi precoce.

Le iniziative rientrano nella campagna promossa da Regione Lombardia e hanno l’obiettivo di informare, prevenire e sensibilizzare su una patologia cronica che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo.

Il diabete rappresenta una delle principali sfide sanitarie del nostro tempo. Nel mondo si stimano oltre 530 milioni di adulti affetti dalla malattia, destinati a diventare 640 milioni entro il 2030.In Italia le persone con diabete sono oltre 4 milioni, ma si calcola che un milione e mezzo non sappia ancora di esserlo.

“Il diabete mellito è una delle patologie croniche più diffuse al mondo”, spiega Sergio Di Lembo, responsabile del Centro Diabetologico dell’Ospedale di Cremona. “In Italia interessa circa il 7% della popolazione e, spesso, viene diagnosticato troppo tardi. La prevenzione è fondamentale per ridurre il rischio di complicanze gravi come le malattie cardiovascolari, la retinopatia e la nefropatia diabetica, che rappresenta una delle principali cause di insufficienza renale”.

CONSULENZE E SCREENING PER TUTTI

Venerdì 14 novembre, dalle 9 alle 12, nell’atrio principale dell’Ospedale di Cremona, i medici e gli infermieri del Centro Diabetologico saranno a disposizione per consulenze gratuite, misurazione della pressione arteriosa e valutazione del rischio diabetico tramite questionari mirati (altezza, peso, BMI, anamnesi). Nel caso in cui si rilevassero fattori di rischio sarà possibile confrontarsi con la dietista in un colloquio personalizzato su alimentazione e stili di vita.

Durante la mattinata saranno presenti anche i volontari dell’Associazione Diabetici Cremonesi e gli studenti del Corso di Infermieristica, impegnati nella promozione della salute e dell’educazione sanitaria.

“Partecipare a queste giornate significa fare prevenzione, ma anche sostenere chi convive con la malattia”, aggiunge Di Lembo. “Adottare uno stile di vita sano – alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e controllo dei fattori di rischio – è la chiave per ridurre l’incidenza del diabete e migliorare la qualità della vita”.

Martedì 25 novembre 2025, dalle ore 13 alle 17, il Centro vaccinale di via Dante organizza un open day vaccinale con accesso libero, dedicato alle persone con diabete. I partecipanti potranno ricevere il vaccino antinfluenzale e anti-Covid. Inoltre, sarà possibile definire un piano vaccinale personalizzato per le altre vaccinazioni raccomandate.

“Il diabete può rendere meno efficiente la risposta immunitaria alle infezioni, al contrario la risposta ai vaccini resta ottima” spiega Antonella Laiolo (direttore del Servizio Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive dell’ASST di Cremona).

“Per questo abbiamo scelto di unire prevenzione metabolica e prevenzione infettiva in un’unica iniziativa. I vaccini fortemente consigliati e gratuiti per le persone con diabete, oltre all’antinfluenzale e all’incovid, includono: l’anti-pneumococco (contro le complicanze respiratorie (polmonite, sinusite, otite) e l’anti -zoster (contro il fuoco di Sant’Antonio). Inoltre, – conclude Laiolo – è importante mantenere la protezione per tetano, morbillo-parotite-rosolia, varicella, epatite B e meningococco”.

“In occasione della Giornata Mondiale del Diabete è fondamentale richiamare l’attenzione su una delle sfide sanitarie più significative del nostro tempo”. afferma Fabiola Barcellari, presidente dell’Associazione Diabetici Cremonesi. “Questa giornata è un’occasione per sensibilizzare, ma anche per agire: promuovere stili di vita sani, sostenere la ricerca e migliorare la qualità della vita di chi convive con il diabete. Saremo presenti con i nostri volontari nell’atrio dell’ospedale per dialogare con i cittadini, distribuire materiale informativo e incoraggiare la prevenzione”.

