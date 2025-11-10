Al Torriani grande successo per la distribuzione dei cioccolatini della ricerca, per dare un contributo concreto al lavoro dei ricercatori AIRC.

Le proff Mazzolari, De Luca e Cinquetti hanno allestito un banchetto presso l’ingresso dell’IIS Torriani dove studenti e docenti hanno acquistato le shopper contenenti 200 g di cioccolatini fondenti della Venchi.

Un regalo due volte buono: per l’eccellenza del cioccolato Venchi e per il sostegno che dà alla ricerca contro i tumori.

© Riproduzione riservata