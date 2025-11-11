Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ha aggiornato l’elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia, recependo le più recenti integrazioni proposte da Regione Lombardia. L’aggiornamento porta a 476 il numero complessivo delle alberature lombarde iscritte nell’elenco nazionale (quattro delle quali ancora in fase istruttoria; una volta registrato il decesso degli esemplari, il numero si attesterà sulle 472 unità).

Con questo risultato, la Lombardia si conferma seconda in Italia per numero di alberi monumentali, subito dopo il Friuli-Venezia Giulia.

Il nuovo aggiornamento ha previsto l’inserimento di 48 nuove alberature. Un riconoscimento importante al costante lavoro di Regione Lombardia che, anche grazie alla collaborazione dei Comuni e dei Carabinieri forestali, continua a censire, tutelare e valorizzare gli alberi di maggiore pregio naturalistico, storico e paesaggistico.

In provincia di Cremona se ne contano otto, nessuno in città.

Per trovare alberi monumentali occorre spostarsi a Casalmaggiore, in via degli Olmi e in via Italia, dove si trovano rispettivamente una farnia e un olmo siberiano. Mentre a Crema, a Palazzo Pozzali in piazza Premoli, in via Piacenza e in via San Bartolomeo si possono ammirare un cedro dell’Himalaya e due farnie.

A Crotta d’Adda, invece, in piazza Martiri della Libertà, sorge un pioppo nero, e a Pizzighettone, a Cascina Palazzo, un cedro del Libano. E ancora al cimitero di Rivarolo del Re si può ammirare un gelso bianco.

Gli alberi monumentali rappresentano un patrimonio da tutelare e valorizzare. Nell’elenco sono inclusi esemplari che, lungo tutto lo Stivale, si contraddistinguono per particolari caratteristiche, come l’elevato valore biologico ed ecologico per età, dimensioni, morfologia, rarità della specie o habitat per alcune specie animali, l’importanza storica, culturale o religiosa rivestita sul territorio e la capacità di caratterizzare il paesaggio sia in termini estetici che identitari.

Il prossimo 19 novembre, in occasione della Giornata nazionale dell’Albero, Regione Lombardia organizzerà un convegno all’Orto Botanico di Brera, durante il quale saranno presentate e distribuite le prime 200 copie di una pubblicazione dedicata agli alberi monumentali lombardi, con una selezione fotografica di 60 esemplari tra i più suggestivi del nostro territorio. Un modo per celebrare e far conoscere un patrimonio verde che appartiene a tutti gli abitanti della Lombardia.

