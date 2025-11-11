Un nuovo spazio di confronto e co-progettazione prende vita al Servizio Informagiovani in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado e gli Enti di formazione professionale: un’iniziativa che punta a ripensare l’orientamento scolastico e professionale a partire dai reali bisogni di chi la scuola la vive ogni giorno, studenti e docenti.

L’obiettivo è ambizioso e innovativo: creare due Community di partecipazione, una composta da docenti e una da studenti, capaci di dialogare e lavorare insieme per immaginare e costruire percorsi di orientamento più vicini alla realtà contemporanea e ai desideri dei giovani. L’elemento motivazionale di fondo risiede nella volontà di consolidare e valorizzare i processi già avviati negli ultimi anni sul tema dell’orientamento. Tali percorsi hanno visto una forte partecipazione delle scuole del territorio, attivamente coinvolte nelle diverse iniziative proposte e realizzate.

“L’orientamento nel quale crediamo, e sul quale come Amministrazione intendiamo continuare a investire, deve partire dai reali bisogni e dalle autentiche aspirazioni di studenti e docenti. Vogliamo promuovere un dialogo costante e diretto con gli orientatori del nostro Servizio Informagiovani, ai quali spetta il compito di accompagnare i ragazzi nella costruzione consapevole del proprio futuro, attraverso percorsi formativi efficaci e concreti. La nascita di queste due Community rappresenta un passo significativo in questa direzione: creare spazi e momenti di confronto partecipato, dove studenti, docenti, professionisti ed esperti possano condividere esperienze, proposte e progettualità. Solo attraverso un confronto aperto e continuativo possiamo costruire un sistema di orientamento realmente vicino ai giovani e capace di valorizzare le energie e le competenze presenti nelle nostre scuole”, dichiara il sindaco Andrea Virgilio.

“Crediamo fortemente che l’orientamento sia un processo da costruire insieme, giorno per giorno, con chi vive la scuola in prima persona. Per questo abbiamo scelto di creare uno spazio di confronto e co-progettazione che metta al centro la voce dei ragazzi e il prezioso contributo dei docenti, insieme ai nostri orientatori. Questi ultimi progettano ogni intervento a partire da quanto emerso dal dialogo con studenti e insegnanti, traducendo bisogni, idee e feedback in percorsi concreti e condivisi. Lavorare in Community, in una logica peer to peer tra studenti e in costante dialogo con i docenti, rappresenta un passo importante verso un orientamento partecipato e capace di rispondere ai bisogni reali. La collaborazione con le scuole e con gli enti formativi della città è fondamentale: solo attraverso un lavoro condiviso possiamo costruire percorsi efficaci, innovativi e duraturi”, commenta Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani del Comune di Cremona.

Durante l’anno scolastico, la Community dei docenti si riunirà per favorire lo scambio di buone pratiche, condividere esperienze, affrontare criticità e trovare soluzioni comuni per migliorare l’efficacia degli interventi orientativi nelle scuole.

Parallelamente, la Community degli studenti evidenzierà bisogni, idee e proposte attraverso momenti di confronto tra pari, diventando voce attiva nella definizione di nuove strade per l’orientamento. Le proposte elaborate dai ragazzi verranno poi condivise con la Community dei docenti, in collaborazione con gli esperti del Servizio Informagiovani, per valutarne la fattibilità e dare avvio a progettualità condivise.

Gli incontri delle due community saranno condivisi con gli esperti in orientamento dell’Informagiovani e guidati da Stefano Laffi, sociologo ed esperto di partecipazione giovanile, che accompagnerà i gruppi con metodologie interattive e partecipative. Nel corso dell’anno scolastico sono previsti quattro incontri per ciascuna Community. Nei giorni scorsi, nella sede dell’Informagiovani, le due Community si sono riunite per la prima volta: un momento di conoscenza e confronto in cui i partecipanti hanno potuto conoscersi tra loro, scambiare idee e gettare le basi per le attività future.

