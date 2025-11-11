Lavoro: tutti gli eventi di
novembre dei Centri per l'Impiego
Sono le 226 offerte di lavoro attive questa settimana presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili anche sul sito al seguente link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/
Disponibili anche le offerte di lavoro provenienti da altri soggetti: https://www.cremonaoggi.it/app/uploads/2025/11/Altre-opportunita-di-lavoro_11.11.2025E.pdf
Le diverse sedi dei Centri per l’Impiego organizzato in questo mese di novembre alcuni eventi per avvicinare domanda e offerta di lavoro. Ecco quali:
Una mattina ad alto potenziale – Mercoledi 19 novembre
Job Day organizzato dal Centro per l’Impiego di Soresina, con il patrocinio del Comune di Soresina. Presenti sei imprese del territorio: Latteria Soresina, Syngenta, Imecon, Ermo, Palazzani Rubinetterie Italiane ed Elcos.
I candidati avranno un’occasione unica per svolgere uno o più colloqui in una sola mattina.
Per rigistrarsi: https://forms.office.com/e/ScckcU2G7h?origin=lprLink
Talenti a colazione: un’opportunità per il lavoro – Martedì 25 novembre dalle 9.30 alle 12.30
Un evento esclusivo organizzato da Randstad Casalmaggiore e dal Centro per l’Impiego di Casalmaggiore, con il patrocinio del Comune di Casalmaggiore.
Anche in questo caso saranno presenti importanti aziende del territorio, per sostenere colloqui con candidati in cerca di lavoro, presso la Biblioteca Comunale di Casalmaggiore, in Via Marconi 8.
Lavoro inclusivo per le persone sorde – Martedì 18 novembre dalle 9 alle 13.
Si terrà presso la Camera di Commercio di Cremona – Sala Maffei (ingresso da via Lanaioli n. 7). L’iniziativa, promossa dall’Ente Nazionale Sordi in collaborazione con il Collocamento Mirato della Provincia di Cremona, organizza una mattinata di approfondimento sulle opportunità e sulle buone pratiche per favorire l’occupazione delle persone sorde alla presenza di esperti della cultura sorda e dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.