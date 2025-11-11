I carabinieri di Cremona hanno denunciato un 19enne per possesso abusivo di armi. Ieri mattina i militari sono intervenuti in via Olona in seguito ad una lite in corso tra alcuni giovani, di cui uno con un oggetto tagliente in mano. Quando la pattuglia è arrivata, la lite era già terminata, ma i carabinieri sono riusciti comunque a fermare e ad identificare due ragazzi. Uno di questi è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato immediatamente sequestrato dai militari. Il giovane, al termine degli accertamenti, è stato quindi denunciato per porto abusivo d’armi.

