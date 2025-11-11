Ultime News

Cronaca

L'Opera si Rivela:
si parla del Nabucco

Proseguono gli appuntamenti con l’Opera si Rivela, ciclo di incontri organizzati dal Teatro Ponchielli per approfondire i titoli d’opera in cartellone nella Stagione 2025/26.

Nabucco di Giuseppe Verdi, produzione del Teatro Ponchielli capofila per OperaLombardia e che debutterà il 21 novembre, sarà protagonista nel ridotto del teatro domenica 16 novembre alle ore 11.

Curiosità musicali e sull’allestimento verranno svelate da Valerio Galli (direttore d’orchestra), Federico Grazzini (regista) e Alberto Mattioli (giornalista ed esperto d’opera). ingresso libero.

