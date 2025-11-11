Il diabete è una malattia in continua e costante diffusione, e la sua comparsa in fasce di età sempre più giovani si sta configurando come una vera e propria emergenza mondiale, anche a causa delle ripercussioni che la malattia ha sia sull’aspettativa e qualità di vita a livello individuale sia sulla collettività. Secondo gli ultimi dati, nel mondo oltre mezzo miliardo di persone è affetto da diabete, e soltanto in Italia sono oltre quattro milioni i soggetti che convivono con la malattia (di cui circa il 90% è rappresentato dal diabete tipo 2, quella forma che non necessita obbligatoriamente di insulina se non in casi particolari).

Di questi, si stima che circa uno su quattro non sappia di essere malato, cosa particolarmente grave: il diabete è infatti una malattia complessa, che se non tempestivamente riconosciuta e adeguatamente trattata può portare a un coinvolgimento di diversi organi e apparati con manifestazioni cardiache, oculari, renali, neurologiche, come pure a carico del sistema arterioso e della estremità (piedi); cui vanno aggiunti riflessi a livello psicologico e quindi sul benessere complessivo della persona.

A fronte di questo impegnativo scenario diversi importanti studi clinici hanno dimostrato che il diabete tipo 2 è una malattia prevenibile. Attraverso infatti la riduzione del sovrappeso, modifiche qualitative e quantitative dell’alimentazione in associazione a regolare adeguata attività fisica è possibile ridurre in modo significativo il rischio di sviluppare la malattia.

Ed è proprio in questa ottica che il Centro per la Prevenzione e Cura del Diabete della Casa di Cura San Camillo di Cremona ripropone per il mercoledì 12 novembre 2025 un’intera giornata dedicata alla prevenzione del diabete. Durante questa giornata, dalle ore 14 alle ore 18, rivolgendosi di persona al CUP della Casa di Cura (gratuitamente e senza necessità di prenotazione) si verrà accolti dagli operatori del centro, che effettueranno controlli della glicemia (capillare), rilevando parametri antropometrici e dispensando utili consigli per la sua prevenzione.

Un’iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare le persone verso questa patologia dalle conseguenze potenzialmente importanti, aumentando al contempo la consapevolezza dell’efficacia dell’attività di prevenzione.

