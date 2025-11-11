Torna sabato 15 novembre, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS per sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. 45 i punti vendita che hanno aderito a Cremona e circondario.

SCARICA QUI L’ELENCO DEI PUNTI VENDITA ADERENTI A CREMONA E DINTORNI

Con l’aumento delle richieste di aiuto, la Colletta Alimentare rappresenta un segno concreto di solidarietà, sempre più atteso da chi vive in situazioni di disagio.

In quasi 12.000 supermercati in tutta Italia, oltre 155.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che accolgono oltre 1.755.000 persone in difficoltà.

In Lombardia sono oltre 43.000 i volontari, presso oltre 1.800 punti vendita, che renderanno possibile questa iniziativa di grande solidarietà: ne beneficeranno oltre 200.000 persone in difficoltà attraverso circa 1.100 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare sul territorio.

Nel 2024, in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in Lombardia sono state raccolte 1.850 tonnellate di alimenti pari a 3,7 milioni di pasti (un pasto è equivalente a un mix di 500 g di alimenti in base ai LARN – Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana).

In provincia di Cremona, nel 2024 sono stati raccolti 57.886 kg di alimenti grazie al contributo di circa 1.700 volontari attivi nei 73 punti vendita aderenti.

