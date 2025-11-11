Ultime News

11 Nov 2025 Abusata dal padre e dal vicino
"Nessun comportamento sospetto"
11 Nov 2025 Zone innovazione e sviluppo
Pubblicata delibera con i criteri
11 Nov 2025 "Ricordi…". Collettiva all'Adafa
in memoria di Vittoria Rossini
11 Nov 2025 Lite tra ragazzi in via Olona: nei
guai 19enne armato di coltello
11 Nov 2025 Migliori carni del mondo: premiati
a Londra i fratelli Gaboardi
Video Pillole

Tg News – 11/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Stupri di Caivano, due maggiorenni condannati anche in Appello
– Madonna di Trevignano, veggente e marito a processo per truffa
– Kiev si ritira da 5 insediamenti a Zaporizhzhia
– Aereo militare turco si spezza in volo e precipita
– Incendio in edificio occupato in periferia Roma, un ferito grave
– Due anni dall’omicidio di Giulia Cecchettin, parla il padre
– Bankitalia, tassi ancora in crescita sui nuovi mutui casa
– Mattarella a Vienna: “Irresponsabile indebolire l’Onu”
– Previsioni 3BMeteo 12 Novembre
