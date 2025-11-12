A Roma torna il Festival “Mi fa un Baffo il Gatto Nero”





ROMA (ITALPRESS) – Torna “Mi fa un Baffo il Gatto Nero”, il Festival, giunto alla quinta edizione, che riscrive il concetto di inclusione. Dal 14 al 15 novembre con il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, della Croce Rossa Italiana, della Fnovi e in collaborazione con la Polizia di Stato, la kermesse si svolgerà presso il Teatro della Croce Rossa Italiana, via Ramazzini 31 a Roma dalle ore 20.30 con ingresso gratuito. Il Festival solidale, che si realizza grazie al sostegno di realtà leader come la PetStore Conad e la Vitakraft, è organizzato dall’associazione Pet Carpet e ideato dalla giornalista Federica Rinaudo, che segue anche la direzione artistica. Una importante campagna di sensibilizzazione che demolisce i luoghi comuni attraverso performance ed esibizioni. Il Festival “Mi fa un baffo il gatto nero”, condotto dal comico Andrea Rivera con la cagnolina Grace insieme alla stessa Rinaudo, per la regia dell’autore e attore Vittorio Rombolà e sotto la supervisione di Rosalba Matassa, medico veterinario e responsabile scientifico della associazione, vedrà sul palco una serie di performance artistiche naturalmente a tema e la collaborazione della realtà Cucciolotta e dell’associazione di Clown Dottori “Comici Camici”. A portare il saluto Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, insieme a professionisti dal mondo della cultura, del giornalismo, dello spettacolo, dello sport, per testimoniare che l’inclusione non può essere solo un fatto teorico ma una possibilità per la società di svolgere un’azione concreta contro ogni forma di esclusione umana e animale. Ingresso gratuito previa prenotazione a: petcarpetfestival@gmail.com fino ad esaurimento posti. Info www.petcarpetfestival.it

