A2A, salgono a 23 miliardi gli investimenti al 2035

MILANO (ITALPRESS) – Investimenti per 23 miliardi di euro, di cui il 35% già concluso o in corso di realizzazione. È quanto prevede l’Aggiornamento del Piano Strategico 2024-2035 di A2A approvato dal Consiglio di Amministrazione. La strategia rimane incentrata sui due pilastri della Transizione Energetica e dell’Economia Circolare. Inoltre rilancia gli obiettivi industriali rafforzando i business core ed evolvendo grazie a nuovi sviluppi, come quello rappresentato dai data center. Il Piano al 2035 prosegue importanti investimenti infrastrutturali, in coerenza con il trend di aumento della domanda elettrica e di riduzione dei consumi finali, sempre più decarbonizzati. Il Gruppo inoltre estende l’orizzonte territoriale del Piano Strategico oltre i confini nazionali, puntando a una maggiore diversificazione geografica.

