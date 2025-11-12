Due controllori sono stati aggrediti a Pandino, in via Indipendenza, da un gruppo di ragazzi che viaggiava sull’autobus senza biglietto. Erano circa le 14.30 e i due, un uomo di 61 e una donna di 27, stavano controllando i biglietti sul pullman della linea San Donato-Crema, quando hanno raggiunto un gruppo di 4-5 persone, che non aveva il biglietto.

Alla richiesta dei documenti, i ragazzi hanno rifiutato di farsi identificare. I toni della discussione si sono alzati e sono scivolati nella violenza: i passeggeri inadempienti hanno infatti colpito il 61enne con dei pugni, gli hanno strappato la bodycam, e poi si sono dati alla fuga.

I due controllori sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuto tempestivamente sul posto. L’uomo è stato quindi trasportato in pronto soccorso in codice verde, per accertamenti.

Nel mentre da parte delle forze dell’ordine è scattata la caccia all’uomo. Impegnati nella ricerca sono i Carabinieri di Pandino, quelli del Radiomobile Crema e la Polizia Locale di Pandino. lb

