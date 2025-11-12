Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Cronaca

Aggrediti due controllori a Pandino
Caccia ai ragazzi senza biglietto

Due controllori sono stati aggrediti a Pandino, in via Indipendenza, da un gruppo di ragazzi che viaggiava sull’autobus senza biglietto. Erano circa le 14.30 e i due, un uomo di 61 e una donna di 27, stavano controllando i biglietti sul pullman della linea San Donato-Crema, quando hanno raggiunto un gruppo di 4-5 persone, che non aveva il biglietto.

Alla richiesta dei documenti, i ragazzi hanno rifiutato di farsi identificare. I toni della discussione si sono alzati e sono scivolati nella violenza: i passeggeri inadempienti hanno infatti colpito il 61enne con dei pugni, gli hanno strappato la bodycam, e poi si sono dati alla fuga.

I due controllori sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuto tempestivamente sul posto. L’uomo è stato quindi trasportato in pronto soccorso in codice verde, per accertamenti.

Nel mentre da parte delle forze dell’ordine è scattata la caccia all’uomo. Impegnati nella ricerca sono i Carabinieri di Pandino, quelli del Radiomobile Crema e la Polizia Locale di Pandino. lb

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...