Colazione all’italiana, vince il cornetto





ROMA (ITALPRESS) – Per tre italiani su quattro, la colazione ideale profuma di croissant appena sfornato. È lui, il re delle merendine del mattino, scelto dal 74% degli italiani. Al secondo posto il plumcake, preferito da oltre la metà dei connazionali (52%), e subito dopo un grande classico: la crostatina, con il 46% delle preferenze. Fuori dal podio, ma comunque molto amate, tortine e pancakes, indicati rispettivamente dal 27 e dal 26% degli intervistati. Più indietro sfoglie, trancini e panini arricchiti. A rivelarlo è una ricerca di AstraRicerche per Unione Italiana Food, che fotografa un’abitudine ancora molto diffusa: oltre 6 italiani su 10 consumano merendine almeno una volta a settimana. I più affezionati? I giovani della Generazione Z e, in generale, gli uomini. Sul fronte dei gusti, vince il ripieno cremoso: le merendine farcite con creme conquistano il 45% degli italiani, con un picco del 56% tra i 18 e i 29 anni. Seguono quelle alla confettura di frutta, scelte soprattutto dai Baby Boomers. E per accompagnare la merendina? Nessun dubbio: 3 italiani su 4 la gustano con caffè, cappuccino o latte. Il caffè resta la bevanda regina, soprattutto al Sud, mentre tra i più giovani spopola il latte. Un rituale che unisce le generazioni e racconta – anche a tavola – la tradizione del buongiorno all’italiana.

