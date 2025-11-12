Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Colazione all’italiana, vince il cornetto

ROMA (ITALPRESS) – Per tre italiani su quattro, la colazione ideale profuma di croissant appena sfornato. È lui, il re delle merendine del mattino, scelto dal 74% degli italiani. Al secondo posto il plumcake, preferito da oltre la metà dei connazionali (52%), e subito dopo un grande classico: la crostatina, con il 46% delle preferenze. Fuori dal podio, ma comunque molto amate, tortine e pancakes, indicati rispettivamente dal 27 e dal 26% degli intervistati. Più indietro sfoglie, trancini e panini arricchiti. A rivelarlo è una ricerca di AstraRicerche per Unione Italiana Food, che fotografa un’abitudine ancora molto diffusa: oltre 6 italiani su 10 consumano merendine almeno una volta a settimana. I più affezionati? I giovani della Generazione Z e, in generale, gli uomini. Sul fronte dei gusti, vince il ripieno cremoso: le merendine farcite con creme conquistano il 45% degli italiani, con un picco del 56% tra i 18 e i 29 anni. Seguono quelle alla confettura di frutta, scelte soprattutto dai Baby Boomers. E per accompagnare la merendina? Nessun dubbio: 3 italiani su 4 la gustano con caffè, cappuccino o latte. Il caffè resta la bevanda regina, soprattutto al Sud, mentre tra i più giovani spopola il latte. Un rituale che unisce le generazioni e racconta – anche a tavola – la tradizione del buongiorno all’italiana.
