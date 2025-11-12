Ultime News

12 Nov 2025 Seggio spostato all'Itis: coinvolti
solo i residenti del Migliaro
12 Nov 2025 Nuovo Piano strategico a2a
Azzeramento della Co2 nel 2050
12 Nov 2025 Cerimonia Caduti Nassirya, Virgilio:
"Da Comune impegno concreto"
12 Nov 2025 Il 16 novembre all'Auditorium
Silvia Mezzanotte interpreta Mina
12 Nov 2025 Seminari di organologia, doppio
appuntamento con Joel Speerstra
Eicma, Meda “Chiusa edizione record, prossimo appuntamento Riding Fest Misano”

MILANO (ITALPRESS) – Cala il sipario sull’82^ edizione di Eicma – l’Esposizione internazionale delle due ruote svoltasi nei padiglioni di FieraMilano a Rho – con un bilancio da record. In sei giorni, più di 600.000 presenze complessive tra pubblico, professionisti, operatori del settore e media hanno decretato il successo di un’edizione che ha saputo unire spettacolo, opportunità di business e passione. “Un risultato da record, che ancora volta fa registrare un aumento dei nostri visitatori e consolida la posizione di Eicma come fiera più importante al mondo nel settore delle due ruote” ha detto, intervistato da Italpress, il presidente della manifestazione, Pietro Meda. Eicma è già al lavoro per la prossima edizione, che si svolgerà dal 3 all’8 novembre 2026 e soprattutto in vista della terza edizione Eicma Riding Fest. “Si tratta di un evento che dà un senso di circolarità ad Eicma – spiega il presidente Pietro Meda -. A novembre le case presentano tutti i loro nuovi prodotti, mentre per il Riding Fest, che si terrà dall’1 al 3 di maggio 2026 al Misano World Circuit Marco Simoncelli, le moto che il pubblico ha potuto solo vedere e magari toccare durante Eicma potranno essere provate in pista in modo totalmente gratuito”. (ITALPRESS)

