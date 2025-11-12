Eicma, Meda “Chiusa edizione record, prossimo appuntamento Riding Fest Misano”

MILANO (ITALPRESS) – Cala il sipario sull’82^ edizione di Eicma – l’Esposizione internazionale delle due ruote svoltasi nei padiglioni di FieraMilano a Rho – con un bilancio da record. In sei giorni, più di 600.000 presenze complessive tra pubblico, professionisti, operatori del settore e media hanno decretato il successo di un’edizione che ha saputo unire spettacolo, opportunità di business e passione. “Un risultato da record, che ancora volta fa registrare un aumento dei nostri visitatori e consolida la posizione di Eicma come fiera più importante al mondo nel settore delle due ruote” ha detto, intervistato da Italpress, il presidente della manifestazione, Pietro Meda. Eicma è già al lavoro per la prossima edizione, che si svolgerà dal 3 all’8 novembre 2026 e soprattutto in vista della terza edizione Eicma Riding Fest. “Si tratta di un evento che dà un senso di circolarità ad Eicma – spiega il presidente Pietro Meda -. A novembre le case presentano tutti i loro nuovi prodotti, mentre per il Riding Fest, che si terrà dall’1 al 3 di maggio 2026 al Misano World Circuit Marco Simoncelli, le moto che il pubblico ha potuto solo vedere e magari toccare durante Eicma potranno essere provate in pista in modo totalmente gratuito”. (ITALPRESS)

trl/gsl