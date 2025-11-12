Ultime News

12 Nov 2025 Seggio spostato all'Itis: coinvolti
solo i residenti del Migliaro
12 Nov 2025 Nuovo Piano strategico a2a
Azzeramento della Co2 nel 2050
12 Nov 2025 Cerimonia Caduti Nassirya, Virgilio:
"Da Comune impegno concreto"
12 Nov 2025 Il 16 novembre all'Auditorium
Silvia Mezzanotte interpreta Mina
12 Nov 2025 Seminari di organologia, doppio
appuntamento con Joel Speerstra
Video Pillole

Ex Ilva, Calenda “Situazione estremamente difficile da recuperare”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Ilva è chiusa, l’unico dubbio è quanti soldi ci dobbiamo ancora mettere. Al momento sono 100 milioni al mese più la cassa integrazione. Di questo bisogna prendere atto. Siamo un Paese che ha fatto chiudere la più grande acciaieria italiana ed europea, il più grande investimento nel Mezzogiorno nell’indifferenza generalizzata”. Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, durante un punto stampa. “Adesso recuperare questa situazione è estremamente difficile. Quando Urso dice che è una situazione risolta, come ha fatto con il milione di veicoli di Stellantis, vuol dire che è finita”, ha aggiunto.

