Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 12 novembre 2025
ROMA (ITALPRESS) – La legge di bilancio all’esame del Parlamento, la sicurezza sul lavoro e le misure necessarie per prevenire gli incidenti nei cantieri, le prospettive del settore delle costruzioni. Questi alcuni dei temi affrontati nella ventesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell’agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil.
