12 Nov 2025 Seminari di organologia, doppio
appuntamento con Joel Speerstra
12 Nov 2025 A2A Spa, investimenti
in aumento del 15%
12 Nov 2025 Diabete, nel Cremonese
i malati sono 23.898
12 Nov 2025 Banda dei bancomat, colpi
nel nord Italia: cresce allerta
11 Nov 2025 L'appello del rabbino Milgrom:
"Aiutateci a chiedere la pace"
Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 12 novembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – La legge di bilancio all’esame del Parlamento, la sicurezza sul lavoro e le misure necessarie per prevenire gli incidenti nei cantieri, le prospettive del settore delle costruzioni. Questi alcuni dei temi affrontati nella ventesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell’agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil.
