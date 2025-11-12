Ultime News

Giornata della gentilezza, al via la campagna “Hello Kitty, Hello Kindness”

MILANO (ITALPRESS) – Gli italiani sono considerati da sempre un popolo particolarmente socievole, cordiale e ospitale, ma oggi potrebbero aver perso – almeno in parte – questo loro storico primato. È quanto rivela la nuova ricerca “The State of Kindness in Europe” realizzata da Sanrio – l’azienda giapponese creatrice di Hello Kitty – con l’Istituto YouGov in cinque Paesi europei – Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna – e pubblicata in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza. Sanrio ha lanciato la campagna “Hello Kitty, Hello Kindness”, un invito a riscoprire il potere della gentilezza.
