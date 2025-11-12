I lavoratori pubblici italiani hanno superato i 3,7 milioni





ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 i lavoratori pubblici italiani hanno superato quota 3,7 milioni, con una retribuzione media di 35.350 euro. È quanto emerge dai dati dell’INPS, che mostrano un incremento dell’1,5% rispetto al 2023. La Scuola resta il comparto che assorbe la maggior percentuale di dipendenti pubblici, con quasi il 40%, seguita dal Servizio Sanitario, dalle Amministrazioni locali, dalle Forze armate e dai corpi di polizia. La maggior parte dei dipendenti, circa l’83%, ha un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione media annua di 39.087 euro. L’età media del personale pubblico è elevata: più di tre quarti ha 40 anni o più. Le donne rappresentano il 61% dei lavoratori, anche se la retribuzione media rimane più alta per gli uomini: 41.117 euro contro 31.679 euro. Dal punto di vista geografico, il Centro registra la retribuzione media più alta, quasi 37.000 euro, mentre Nord-ovest e Nord-est si collocano al di sotto dei 35.000. Un quadro che mostra non solo l’ampiezza del settore pubblico, ma anche le differenze significative per età, genere e territorio.

sat/azn

© Riproduzione riservata