Alle polemiche innescate da Forza Italia, circa lo spostamento del seggio elettorale 67 dal centro civico del Boschetto all’Itis Torriani di via Seminario, risponde per conto dell’amministrazione comunale Paolo La Sala, oggi consigliere di “Fare Nuova – Cremona Attiva” ma fino allo scorso anno componente del Comitato di quartiere.

“Il centro civico – spiega – a seguito della ristrutturazione è stato volutamente suddiviso in modo differente, la scelta è stata fatta coinvolgendo anche in fase di progettazione il vecchio comitato di quartiere.

“I cambiamenti sono stati previsti per ottimizzare gli spazi in modo tale da poterli meglio sfruttare, anche da più soggetti contemporaneamente.

Questo ha comportato una effettiva variazione planimetrica, ma che in realtà non avrà nessuna ricaduta sui residenti del Quartiere Boschetto”.

“Forza Italia – aggiunge – ha dato una notizia un po’ fuorviante, probabilmente non conoscendo il quartiere e non avendo assolutamente approfondito il tema e come ormai accade abitualmente fornisce versioni parziali e volutamente faziose.

Infatti il “seggio 67” corrisponde ai residenti del quartiere Migliaro…

“La distanza tra il quartiere Migliaro e il Centro Civico del Boschetto è di 2 km, gli stessi 2 km che dividono i residenti del Quartiere Migliaro dalla scuola ITIS dove è prevista la nuova sistemazione del seggio.

“Per questo – conclude La Sala – sicuramente potrà esserci un minimo disagio dovuto all’abitudine, ma la scelta e i cambiamenti, ripeto, sono stati previsti coinvolgendo il Comitato di Quartiere per fornire ai cittadini un Centro Civico ancor più fruibile.

Una cosa è certa, i residenti del Boschetto voteranno ancora nel rinnovato centro civico”.

© Riproduzione riservata