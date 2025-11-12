Ultime News

12 Nov 2025 Piscina olimpionica intitolata
a Garozzo: domenica la cerimonia
12 Nov 2025 Etica, ambiente e gender gap
Gli impegni di Padania Acque
12 Nov 2025 Pizzighettone, al via il nuovo
corso di italiano per stranieri
12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
Video Pillole

Tajani “Pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina, lavoriamo insieme per la pace”

NIAGARA-ON-THE-LAKE (CANADA) (ITALPRESS) – “Pieno sostegno” dell’Italia “all’Ucraina, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista militare. Siamo pronti a inviare un nuovo pacchetto di sostegno, stiamo lavorando anche per inviare materiale nel settore della produzione energetica e investiremo diverse decine di milioni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Canada. “Continueremo tutti insieme a lavorare per la pace, sostenendo anche le iniziative degli Stati Uniti. È tutto nelle mani di Putin”, ha sottolineato Tajani. Con il ministro degli Esteri ucraino “abbiamo affrontato anche il tema della corruzione, ci ha assicurato che le cose stanno cambiando. Siamo pronti a sostenere iniziative anticorruzione in Ucraina anche per la futura adesione all’Unione europea”.

xi2/fsc/mca1

(Video di Stefano Vaccara)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...