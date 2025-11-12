Tg Economia – 12/11/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Istat, segnali di ripresa per l’industria italiana

– I lavoratori pubblici italiani hanno superato i 3,7 milioni

– Turismo, Italia e Arabia Saudita rafforzano le relazioni

– Pos e registratori di cassa, nuove regole dal 2026

sat/azn

© Riproduzione riservata