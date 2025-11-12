Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Video Pillole

Tg Economia – 12/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Istat, segnali di ripresa per l’industria italiana
– I lavoratori pubblici italiani hanno superato i 3,7 milioni
– Turismo, Italia e Arabia Saudita rafforzano le relazioni
– Pos e registratori di cassa, nuove regole dal 2026
sat/azn

