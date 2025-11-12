Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Video Pillole

Tg News – 12/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Femminicidi, bagarre alla Camera su parole Valditara
– Aggressione alla moglie fuori dal lavoro, 46enne in carcere
– Tragedia in un asilo di Soci, bimbo muore soffocato
– Gli Ucraini smentiscono la resa di Pokrovsk
– Venezuela, al via mobilitazione di forze e mezzi militari
– Trump scrive a Herzog per concedere grazia a Netanyahu
– Istat, rincari record per prezzi alimentari: +25% in 4 anni
– A Napoli nasce l’associazione Parthenope per una giustizia più trasparente
– Previsioni 3BMeteo 13 Novembre
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...