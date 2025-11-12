Tg Sport – 12/11/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Strepitoso Musetti, rimonta e vittoria contro De Minaur

– Bolelli e Vavassori vincono e volano in semifinale nel doppio

– L’Italia è pronta, si cercano prove di forza con Moldova e Norvegia

– Leclerc e Hamilton rispondono ad Elkann “Daremo tutto”

– Virtus, vittoria per Polonara in ricordo di Sugar Ray Richardson

azn

