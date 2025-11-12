Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Video Pillole

Tg Sport – 12/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Strepitoso Musetti, rimonta e vittoria contro De Minaur
– Bolelli e Vavassori vincono e volano in semifinale nel doppio
– L’Italia è pronta, si cercano prove di forza con Moldova e Norvegia
– Leclerc e Hamilton rispondono ad Elkann “Daremo tutto”
– Virtus, vittoria per Polonara in ricordo di Sugar Ray Richardson
