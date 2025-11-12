Video Pillole
Tg Sport – 12/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Strepitoso Musetti, rimonta e vittoria contro De Minaur
– Bolelli e Vavassori vincono e volano in semifinale nel doppio
– L’Italia è pronta, si cercano prove di forza con Moldova e Norvegia
– Leclerc e Hamilton rispondono ad Elkann “Daremo tutto”
– Virtus, vittoria per Polonara in ricordo di Sugar Ray Richardson
azn
