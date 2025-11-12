Sta facendo molto discutere, anche a livello politico, il caso di Arianna Barbieri, la 39enne disabile al 100% che vive con i suoi cinque cani in un alloggio di via Vecchia del Comune privo di riscaldamento: si tratta di un vecchio cascinale con appartamenti al piano terra e al primo piano. Nell’aia del cortile, dietro la vecchia fornace, c’è un cantiere dove da circa due anni sono in corso lavori di ristrutturazione dell’immobile. Ad Arianna è stato tolto l’uso della caldaia ed è stato messo un boiler per la doccia. Per scaldarsi, ora che fa freddo, sta usando un fornellino elettrico che è costretta a spostare di stanza in stanza, e in bagno deve tenere la finestra aperta perchè non si crei la condensa e non si formino le muffe. Per trovare una nuova sistemazione ad Arianna e ai suoi cinque cani, che la donna non vuole assolutamente lasciare, il suo amministratore di sostegno, l’avvocato Consuelo Beber, aveva lanciato un appello.

Ora sul caso è intervenuto il Comune, che ha in una nota ha ammesso i disagi, sottolineando però che forse sembra essere stata individuata una soluzione. “L’intervento di via Vecchia”, spiegano da Palazzo Comunale, “riguarda il recupero di 14 alloggi. Questo crea inevitabilmente dei disagi alle persone che vi risiedono, ma una diversa collocazione di tutti gli inquilini non sempre è fattibile. La pianificazione del cantiere prevedeva la sistemazione degli alloggi sfitti, il conseguente trasferimento di parte dei condomini nei nuovi alloggi ristrutturati e, a seguire, la ristrutturazione degli appartamenti lasciati liberi. L’assegnazione dei nuovi alloggi ha dovuto tenere conto dei contratti già in essere e delle dimensioni delle stanze per garantire la ricollocazione degli arredi già in uso. Va inoltre precisato che la fine dei lavori era prevista prima dell’inizio della stagione autunnale, ma alcuni imprevisti hanno purtroppo comportato dei ritardi. Per rimediare a tale situazione sono stati installati boiler elettrici già in estate e, con l’inizio dei mesi freddi, si è pensato di dotare gli ambienti di caloriferi sempre elettrici”.

“Considerate le difficoltà rilevate nel contesto abitativo legate agli interventi per la ristrutturazione dell’intero immobile di via Vecchia”, prosegue la nota, “sono stati attivati interventi per accompagnare il trasferimento di quattro famiglie in un altro alloggio nello stesso contesto residenziale e altre tre famiglie nella sistemazione temporanea in alloggi individuati in contesti urbani di proprietà privata dall’impresa che sta eseguendo i lavori di riqualificazione. Ad ogni inquilino sono stati garantiti il supporto per il trasloco e il riconoscimento di un rimborso per costi connessi all’accesso all’alloggio temporaneo. E’ stata inoltre garantita la presenza quotidiana sul posto di un operatore sociale per favorire l’integrazione nei nuovi contesti e l’accompagnamento delle singole situazioni familiari”.

“Certamente”, viene ammesso dal Comune, “è comprensibile il disagio delle persone che devono convivere ogni giorno con il cantiere. Fino ad oggi gli interventi proposti dai servizi sociali come, ad esempio, la manutenzione ordinaria immediata richiesta dall’inquilino, l’adozione di tempistiche particolari per l’accesso dei tecnici e degli operai che si occupano della ristrutturazione, oltre ad altre numerose iniziative attivate a supporto dei singoli residenti, hanno consentito di rimandarne lo spostamento, oggi non più ulteriormente procrastinabile.

Nel caso della signora Arianna Barbieri, che è da molto tempo seguita e supportata dai servizi sociali del Comune, le proposte avanzate nelle ultime settimane non sono risultate compatibili con le sue richieste, in particolare, con l’indisponibilità a separarsi, anche solo temporaneamente, dai propri animali domestici, che, per numero e taglia, rendono certamente più complicata la situazione. In queste ultime ore sembra però essere stata individuata, d’intesa con l’interessata, una possibile soluzione”.

