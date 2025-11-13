Finita la fuga di Elia Del Grande, arrestato nel Varesotto dopo 13 giorni

VARESE (ITALPRESS) – E’ finita la fuga di Elia Del Grande: è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Cadrezzate, nel Varesotto, il 50enne che due settimane fa era fuggito dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. L’uomo, che nel gennaio del 1998 uccise padre, madre e fratello, era stato collocato nella struttura che lo ospitava al termine di una condanna a trent’anni.

tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri)