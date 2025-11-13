Ultime News

13 Nov 2025 Solennità di S.Omobono
Cremona onora il suo patrono
13 Nov 2025 Schianto mortale fra auto e moto
Circolazione bloccata nel cremasco
13 Nov 2025 Omobono, uomo di pace
I riti in Cattedrale
12 Nov 2025 La Juvi si arrende alla Tezenis
Al PalaRadi passa Verona 75-53
12 Nov 2025 Sofonisba Anguissola ponte
tra Italia e Spagna: il convegno
Finita la fuga di Elia Del Grande, arrestato nel Varesotto dopo 13 giorni

VARESE (ITALPRESS) – E’ finita la fuga di Elia Del Grande: è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Cadrezzate, nel Varesotto, il 50enne che due settimane fa era fuggito dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. L’uomo, che nel gennaio del 1998 uccise padre, madre e fratello, era stato collocato nella struttura che lo ospitava al termine di una condanna a trent’anni.

(Fonte video: Carabinieri)

