Lindbergh Spa ha acquisito un ramo d’azienda della società Ssd Service Srl, realtà lombarda attiva principalmente nella provincia di Milano nei servizi di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di rifiuti speciali.

Il ramo di azienda è composto da: contratti attivi con i clienti; contratti di servizio attivi con i fornitori; dieci dipendenti (magazzinieri, autisti e personale amministrativo/commerciale);

automezzi e attrezzature funzionali allo svolgimento delle operazioni di raccolta e gestione rifiuti in impianto; autorizzazione al deposito e trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano, all’interno degli immobili in uso.

Al 31 dicembre 2024, le attività acquistate hanno generato ricavi pari a circa € 1,6 milioni, con un’EBITDA stimato di circa € 250.000, considerando anche le efficienze operative e la nuova organizzazione dell’attività che sarà da subito gestita direttamente all’interno della BU Waste Management/Circular Economy.

Il prezzo per l’acquisto del ramo d’azienda è pari ad € 1.200.000 (inclusivo dell’avviamento e di asset quali veicoli, impianti ed attrezzature), che verrà corrisposto come segue: € 450.000, versati per cassa in data odierna contestualmente all’atto di acquisto del ramo d’azienda; € 700.000, da corrispondere in 6 rate trimestrali (di cui le prime 5 da € 133.000 e l’ultima da € 35.000) da pagarsi entro il 30 Giugno 2027; Il T.F.R., stimato in circa € 50.000, sarà preso in carico da Lindbergh.

Inoltre, entro il 28 febbraio 2026, è previsto l’acquisto degli immobili attualmente in uso a SDS Service, la cui proprietà è riconducibile ai soci storici della stessa SDS Service. Su tali fabbricati

insistono le autorizzazioni al recupero e gestione rifiuti rilasciate dalla Città Metropolitana di Milano e proprio per questo motivo è strategicamente indispensabile averne la proprietà. Il prezzo di acquisto degli asset immobiliari è stato fissato a € 550.000.

Andrea Allegrini, direttore della BU Waste Management/Circular Economy di Lindbergh, commenta così la nuova acquisizione: “L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della business unit Waste Management/Circular Economy, contribuendo al rafforzamento dell’offerta e alla continuità dei servizi nel settore dell’economia circolare. L’integrazione delle attività di SDS Service favorirà lo sviluppo di sinergie operative e contribuirà a perseguire una maggiore efficienza gestionale anche rispetto alle attività storiche già gestite da Lindbergh”.

L’Operazione non rientra tra le operazioni significative di cui all’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

