Gli Open Day dell’Università Cattolica del Sacro Cuore tornano per l’anno accademico 2026-27: un’occasione per conoscere da vicino i Campus di Cremona, Piacenza, Milano, Roma e Brescia, e orientarsi tra le molte opportunità di studio e crescita offerte dall’Ateneo.

Il programma prevede la possibilità di partecipare a incontri di orientamento, presentazioni delle Facoltà e dei corsi di Laurea e a colloqui personalizzati, per approfondire le opportunità formative e i servizi offerti agli studenti.

Il 19 novembre 2025 il Campus di Cremona dell’Università Cattolica apre le sue porte di via Bissolati 74 a tutti gli studenti interessati, per la prima tappa dell’Open Day dedicato alle lauree triennali e magistrali.

Dalle 8.45 alle 12.00, tutti gli interessati potranno rivolgersi ai Desk dei corsi di Laurea per confrontarti con i tutor e gli studenti sui contenuti di ciascun corso e per informazioni sulla vita universitaria.

Saranno inoltre attivi desk informativi per scoprire le opportunità e i servizi offerti dall’Ateneo (Polo studenti, Cattolica International, EDUCatt – Ente per il diritto allo studio universitario, Servizi per l’inclusione, Sportello Cr_U | Cremona Città Universitaria).

E per conoscere gli ambienti e la storia artistica e culturale del Campus di Cremona, il servizio orientamento proporrà i Campus Tour, con partenza ore 9.15 e 12.30.

Il programma della mattinata prevede:

Presentazioni delle Lauree triennali

Ore 8.45 Accoglienza

Ore 9.00 | Scienze e tecnologie alimentari | Aula B.0.13

Presentazione del corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie alimentari

Food Jobs: le opportunità di lavoro nel settore agroalimentare raccontate dalle aziende

Visite e dimostrazioni presso i laboratori di ricerca del Campus

Ore 10.00| Economia aziendale | Aula B.0.01

Presentazione corso di laurea triennale in Economia aziendale

Economy Lab: “Manager per un giorno”

Ore 12.00 | Criteri di ammissione, contribuzione e agevolazioni economiche | Aula B013

Presentazioni delle Lauree magistrali

Dalle ore 8.45 | Accoglienza partecipanti e consegna kit di benvenuto

Ore 10.30 | Facoltà di Economia e Giurisprudenza | Aula B002

Benvenuto del Preside

Presentazione del corso di laurea magistrale in Management e innovazione digitale

Criteri di ammissione

Ore 11.30 | Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali | Aula B010

Benvenuto del Preside

Presentazione corso di laurea magistrale in Food processing: innovation and tradition

Presentazione corso di laurea magistrale in Agricultural and food economics

Criteri di ammissione

Ore 11.30 | Facoltà di Psicologia | Aula B011

Benvenuto del Preside

Presentazione corso di laurea magistrale in Consumer Behaviour: psychology applied to food, health and environment

Visita al laboratorio Consumer LAB

© Riproduzione riservata