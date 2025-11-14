Sala azzurra a Palazzo Comunale di Cremona diventerà la sala del conferimento delle cittadinanze italiane ai cittadini stranieri. Ad annunciarlo, Francesca Romagnoli, vicesindaco e assessore ai servizi demografici, che ha spiegato: “Abbiamo deciso di spostare da corso Vittorio Emanuele alla sala azzurra di Palazzo Comunale il giuramento e la consegna della cittadinanza ai nuovi cittadini “.

La saletta è stata di recente valorizzata dall’assessore Paolo Carletti che tra le deleghe ha quella della valorizzazione del Palazzo Comunale. In particolare, le sedie e il divano sono state tappezzate con un velluto di colore azzurro che ha sostituito il precedente rivestimento ormai logoro in diverse parti. Al centro della saletta c’è un tavolo di legno massiccio che, come si desume dalla forma, era un tempo utilizzato in qualche ufficio comunale. Sulla parete che confina con la Sala della Consulta sono stati collocati due mobili con vetrine dove sono stati sistemati, per la consultazione, anche gli Atti del Consiglio Comunale dall’anno 1862 all’anno 1962.

Il servizio di Silvia Galli

