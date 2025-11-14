Dal 5 all’11 dicembre, il Centro Commerciale CremonaPo rinnova il suo impegno per un Natale all’insegna della solidarietà con l’iniziativa “Il Giocattolo Benefico”. La raccolta, attiva ogni giorno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, permetterà ai visitatori di donare giocattoli usati e in buono stato, offrendo un gesto concreto di vicinanza ai bambini e alle famiglie che ne hanno più bisogno.

L’iniziativa, forte del grande successo ottenuto nelle precedenti edizioni, verrà riproposta anche nel 2025 grazie alla straordinaria generosità dei visitatori del CremonaPo, che ogni anno contribuiscono a portare un sorriso a tante famiglie del territorio. Questo progetto solidale nasce dalla collaborazione tra Lions Club di Cremona, Vanoli Basket Cremona e l’Oratorio di San Michele di Ostiano, realtà che da tempo sostengono iniziative benefiche a livello locale.

I giocattoli raccolti saranno destinati a diverse realtà del territorio: il Lions Club li donerà alla Comunità di San Francesco per le ragazze madri a Marzalengo, all’Associazione “Città dell’Uomo”, all’Oratorio di San Sebastiano e al Centro di aiuto alla vita. La Vanoli Basket Cremona si impegnerà invece a portare un momento di gioia ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’Ospedale di Cremona, mentre l’Oratorio di San Michele destinerà parte dei giocattoli alla Caritas di Ostiano.

Sabato 6 dicembre, dalle 16.00 alle 17.30, il centro commerciale ospiterà inoltre un imperdibile Meet & Greet con la Vanoli Basket Cremona, un’occasione speciale per incontrare i propri beniamini, scattare foto e ricevere autografi.

Con iniziative come questa, il CremonaPo conferma il proprio ruolo non solo come luogo di shopping, ma come punto di riferimento per la comunità, capace di trasformare la generosità dei visitatori in gesti concreti di aiuto e speranza.

