Domenica sciopero treni
regionali in Lombardia

Dalle ore 9 alle ore 18 di domenica 16 novembre l’organizzazione sindacale ORSA ha indetto uno sciopero che potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani, a lunga percorrenza e dei collegamenti aeroportuali e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni.

La mattina viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine corsa prima delle ore 10 e arrivo a destinazione entro le ore 11.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sul sito Trenord e tramite gli aggiornamenti in “real-time” sull’App.

Si invitano i passeggeri a prestare attenzione agli annunci sonori e ai monitor di stazione.

