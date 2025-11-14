L’Amministrazione Provinciale presenterà lunedì le iniziative organizzate in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, individuata a livello internazionale per il 25 novembre. Gli appuntamenti previsti dalla collaborazione tra ente pubblico e istituti scolastici saranno distribuiti su tutta la settimana successiva.

Consegna dello striscione “Quante donne ancora?”

Nel corso dell’incontro, gli studenti dell’Istituto IIS “J. Torriani” di Cremona, accompagnati dalla dirigente scolastica Simona Piperno, consegneranno al Presidente della Provincia una riproduzione dello striscione “Quante donne ancora?” che sarà esposto sulla facciata del Palazzo della Provincia durante il periodo delle celebrazioni del 25 novembre. Lo striscione è la replica fedele di quello originale affisso all’esterno dell’Istituto, comprensivo delle scritte di sfregio con cui venne violato. Proprio su quel gesto vile intervenne pubblicamente Gino Cecchettin, papà di Giulia, vittima di femminicidio l’11 novembre 2023. Un’iniziativa con la collaborazione della Prefettura di Cremona.

Parete di genere – 22 novembre 2025 ore 10.00

Durante la conferenza stampa verrà inoltre annunciata la partecipazione della Provincia di Cremona a “Parete di Genere”, manifestazione promossa da AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport, Comitato Provinciale di Cremona, con il supporto della Provincia attraverso il CUG – Comitato Unico di Garanzia. Si tratta di un’iniziativa nazionale che richiama il ruolo dello sport come detonatore contro ogni forma di violenza. Cremona, “Provincia delle donne”, sarà l’unica provincia lombarda a rappresentare la Regione nel contesto dell’evento. L’edizione cremonese prevede: un mini torneo di padel presso la Canottieri Flora; una camminata di Nordic Walking con partenza dalle Colonie Padane, realizzata con l’utilizzo delle bacchette senza gommini per produrre un rumore che richiami simbolicamente l’attenzione sul tema; un flash mob finale degli studenti dell’IIS Torriani presso la Canottieri Flora: il Rito civile antiviolenza di genere, accompagnato dalle campane tibetane, con un rintocco per ogni decina di vittime di femminicidio. L’iniziativa si inserisce nel quadro del più ampio flash mob nazionale AiCS, che coinvolgerà oltre 50 circoli di padel in 17 province italiane, con più di 1.100 atlete e atleti.

25 novembre 2025 – Orange the World

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Provincia di Cremona aderisce alla campagna “Orange the World” promossa dal Soroptimist International di Cremona, con l’illuminazione in arancione delle finestre dell’ufficio di presidenza del Palazzo della Provincia e la partecipazione al percorso cittadino con partenza dalla Caserma dei Carabinieri “Santa Lucia”.

Interverranno alla conferenza stampa: Roberto Mariani, Presidente della Provincia di Cremona; Cristina Pugnoli, Consigliera di Parità della Provincia di Cremona; Simona Piperno, Dirigente scolastica IIS J. Torriani; Marida Brignani, Presidente Soroptimist Club Cremona; Enrica Lena, Presidente AICS Cremona. Saranno inoltre presenti: Paola Bergamaschi, istruttrice Nordic Walking; Carmine Scotti, Lions Club Cremona Europea; Roberto Bodini, Consigliere settore tennis e padel, Canottieri Flora; Clara Abati, Vicepresidente Comitato locale Soci Coop Lombardia; Rappresentanti dei Lions, sponsor della manifestazione AICS Padel.

