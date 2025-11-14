La Provincia di Cremona – Settore Lavoro e Formazione, Servizio Politiche del Lavoro per i Disabili – in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, sedi di Cremona e Milano, promuove per martedì 18 novembre 2025, dalle ore 9 alle 13 presso la Sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona, una mattinata di approfondimento dal titolo “Lavoro Inclusivo – Strumenti, opportunità e buone prassi per l’inserimento lavorativo delle persone sorde”.

L’incontro offrirà un confronto concreto tra esperti, operatori, datori di lavoro e lavoratori, con l’obiettivo di approfondire strumenti, percorsi e soluzioni per rendere i luoghi di lavoro realmente accessibili alle persone sorde. L’iniziativa sarà arricchita dalla presenza di un interprete LIS–Lingua dei Segni Italiana, così da garantire piena accessibilità a tutti i partecipanti.

Questo appuntamento rappresenta una tappa significativa all’interno di un percorso che, negli ultimi anni, ha visto la Provincia di Cremona impegnata in modo crescente nella promozione della cultura della sordità, nella sensibilizzazione del mondo del lavoro e nella diffusione della LIS. In tale direzione si collocano il sostegno continuativo all’ENS di Cremona, l’erogazione di servizi di interpretariato e l’attivazione di corsi gratuiti di primo e secondo livello rivolti alla cittadinanza.

L’evento si inserisce nel Piano provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone disabili, finanziato dal Fondo regionale per l’occupazione dei disabili ex L.R. 13/2003.

Il Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, ha commentato: “La provincia di Cremona continua a investire con convinzione in politiche che rendano il lavoro realmente accessibile a tutti. Voglio ringraziare il Settore Lavoro e Formazione e il Servizio Politiche del Lavoro per i Disabili per il grande impegno con cui stanno portando avanti progetti innovativi e utili al territorio. Un ringraziamento particolare va all’Ente Nazionale Sordi – nelle sue sedi di Milano e Cremona – per la collaborazione costante anche alla luce dell’Accordo Operativo del 2023, che approfondiremo nel corso dei lavori di questa mattinata. La costruzione di un territorio più inclusivo passa attraverso iniziative come questa, capaci di mettere insieme competenze, testimonianze e buone prassi. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa contribuire concretamente a una comunità più attenta ai diritti e alle opportunità delle persone sorde”.

È possibile iscriversi al seguente link: https://forms.gle/vys7siD2gN2vYwrx9

