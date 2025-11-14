Proseguono gli appuntamenti con l’Opera si Rivela, ciclo di incontri organizzati dal Teatro Ponchielli per approfondire i titoli d’opera in cartellone nella Stagione 2025/26.

Nabucco di Giuseppe Verdi, produzione del Teatro Ponchielli capofila per OperaLombardia e che debutterà il 21 novembre, sarà protagonista nel ridotto del teatro domenica 16 novembre alle ore 11.

Curiosità musicali e sull’allestimento verranno svelate da Valerio Galli (direttore d’orchestra), Federico Grazzini (regista) e Alberto Mattioli (giornalista ed esperto d’opera). L’ingresso è libero.

© Riproduzione riservata