Ultime News

14 Nov 2025 "Una mattina ad alto potenziale":
Job Day a Soresina
14 Nov 2025 Il violoncello Stradivari "Kaiser"
a Cremona con il M° Queyras
14 Nov 2025 Elicottero precipitato, un morto:
i video dal luogo dello schianto
14 Nov 2025 L'Opera si rivela: Nabucco svelato
domenica nel ridotto del Ponchielli
14 Nov 2025 Giornata contro la violenza
sulle donne: le iniziative
Spettacolo

L'Opera si rivela: Nabucco svelato
domenica nel ridotto del Ponchielli

Proseguono gli appuntamenti con l’Opera si Rivela, ciclo di incontri organizzati dal Teatro Ponchielli per approfondire i titoli d’opera in cartellone nella Stagione 2025/26.

Nabucco di Giuseppe Verdi, produzione del Teatro Ponchielli capofila per OperaLombardia e che debutterà il 21 novembre, sarà protagonista nel ridotto del teatro domenica 16 novembre alle ore 11.

Curiosità musicali e sull’allestimento verranno svelate da Valerio Galli (direttore d’orchestra), Federico Grazzini (regista) e Alberto Mattioli (giornalista ed esperto d’opera). L’ingresso è libero.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...